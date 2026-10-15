Od 1. novembra obavezna zimska oprema na vozilima u BiH, bez obzira na vremenske uslove



Obavezno posjedovanje zimske opreme u Bosni i Hercegovini počinje 1. novembra 2026. i traje do 1. aprila 2027. godine, bez obzira na vremenske uslove i stanje na cestama.

To znači da vozači propisanu opremu moraju imati i kada na kolovozu nema snijega ili leda. Obaveza je uređena Pravilnikom o saobraćaju u zimskim uslovima, donesenim na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

Od ove obaveze izuzeta su vozila kategorije L, u koju spadaju motocikli i druga vozila te kategorije, te traktori kategorija T i C.

Koje gume koristiti

Propisi ne zahtijevaju da svaki automobil ima isključivo četiri zimske gume. Vozačima su na raspolaganju tri mogućnosti:

Gume za zimsku upotrebu na svim točkovima vozila.

Gume za zimsku upotrebu na pogonskim točkovima, uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje trakcije, spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Ljetne gume na svim točkovima, s dubinom profila od najmanje četiri milimetra, uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje trakcije, spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Pravilnik među oznakama guma za zimsku upotrebu navodi MS, M+S, M&S, Snow Winter i druge. Vozači koji koriste dozvoljenu kombinaciju s lancima moraju osigurati da oni odgovaraju gumama na vozilu.

Gume moraju odgovarati dimenzijama koje je propisao proizvođač vozila, njegovoj najvećoj dozvoljenoj brzini i osovinskom opterećenju. Na istoj osovini moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskim karakteristikama, vrsti, konstrukciji, marki, proizvođaču i tipu.

Kazne za vozače

Za vozača koji nema propisanu zimsku opremu predviđena je novčana kazna od 40 KM. Za preduzeća i druga pravna lica, kao i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost prijevoza, predviđene su kazne od 500 KM.

Osim novčane kazne, vozači mogu biti suočeni i s isključenjem vozila iz saobraćaja. Policija može narediti prekid vožnje i otklanjanje nedostataka, odnosno upotrebu zimske opreme, a ako vozač ne postupi po naredbi, vozilo može biti isključeno iz saobraćaja.

Posebnu pažnju treba obratiti na čišćenje vozila. Snijeg i led koji mogu utjecati na kretanje vozila, preglednost vozača ili sigurnost drugih učesnika također su razlog za isključenje iz saobraćaja.

Šta su zimski uslovi

Zimski uslovi podrazumijevaju situacije kada pada snijeg i nalazi se na kolovozu, kada na cesti ima ugaženog i zaleđenog snijega, kada pada kiša koja se ledi ili kada je kolovoz zaleđen.

U takvim okolnostima zabranjeno je saobraćanje vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu, ali i vozilima koja je posjeduju, a ne koriste kada je to potrebno.

Vozači bi zato trebali pravovremeno provjeriti gume i ostalu opremu te pripremiti vozilo prije početka obaveznog zimskog perioda.