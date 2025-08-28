Lažni lijekovi na internetu: Koliko su ovakve prevare prisutne u BiH

Stručnjaci upozoravaju na lažne lijekove, naročito na internetu: Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je oko polovna lijekova kupljena putem interneta krivotvorena, a zarada od njih višestruko premašuje prihode od trgovine drogom što ih čini iznimno unosnim, ali i opasnim biznisom.

Lijekovi za mršavljenje, steroidi, analgetici, anestetici i opioidi najčešće se krivotvore, a lažni lijekovi predstavljaju globalni problem. Sa ovim problemom opasnim po život suočava se i Bosna i Hercegovina.

“Supstance koje se koriste za izradu tih lijekova su jako upitne. Koriste se neke nedozvoljene boje, koje u sebi sadrže arsen, ljepila, neke druge praškaste supstance, koje ne samo da će naštetiti zdravlju, već sve je više smrtnih slučajeva od krivotvorenih lijekova”, rekla je Adisa Džananović iz UO Feeralne komore magistara farmacije za BHT.

Predstavljaju ih veoma učinkovitim

Takvi lijekovi na internetu se predstavljaju kao veoma učinkoviti, iako nije tako, kažu ljekari.

“Takvi lijekovi mogu uopšte da nemaju ljekovito dejstvo koje se predstavlja, neželjenih i veoma štetnih djelovanja na zdravlje ljudi, odnosno, ljudi koji se opredjele da uzmu takve lijekove i da ih konzumiraju”, rekao je Samir Lučkin, specijalistica urgentne medicine.

Provjera lijekova

Da se to ne bi dešavalo potrebno je da kupci lijekova, ali i drugih proizvoda, provjere legitimnost internet stranice.

“Da ne otvaraju stranice koje iskaču na društvenim mrežama, to su u 90 odsto slučajeva lažne, već da odu na legitimne web stranice neke apoteke ili ovlaštenog distributera koji ima mogućnost online prodaje, zatim da provjere da li je ta stranica osigurana, da u brauseru pogledaju da li ima sigurnosna oznaka”, rekla je Belma Ohranović potpredsjednica “Women4Cyber”.

Iskustvo građana je različito. Neki su već bili prevareni kada su u pitanju lijekovi, dok drugi ne vjeruju u internet kupovinu uopšte. Ljekari savjetuju da se građani, usljed zdravstvenog problema, uvijek obrate ljekarima i po preporuci ljekara kupuju lijekove kako ne bi došli u situaciju da budu prevareni, te dodatno naruše zdravlje.