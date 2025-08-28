Sud BiH: Više od 70 zatvorskih kazni zamijenjeno novčanim kaznama

Zamjena kazne zatvora za novčanu kaznu ne primjenjuje se na krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, terorizama, finansiranje terorističkih aktivnosti…

Sud Bosne i Hercegovine je od 2024. godine do polovine 2025. godine donio više od 70 rješenja o zamjeni kazne zatvora novčanom, pri čemu je ukupno naplaćeno 201.000 KM, kazali su iz Suda BiH za Fenu.

U toku 2024. godine Sud BiH je u 49 slučajeva zamijenio izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, dok je u prvoj polovini 2025. godine, doneseno ukupno 22 rješenja o zamjeni kazne.

Najčešće zamijenjene kazne u Bosni i Hercegovini odnose se na različita krivična djela koja obuhvataju zloupotrebu službenog položaja, neovlašteno snimanje i prenošenje sadržaja, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi, krijumčarenje, navođenje na prostituciju, neovlašteni promet opojnim drogama, neprijavljivanje krivičnih djela, te pružanje pomoći počioniocu krivičnog djela.

Ova djela pokrivaju širok spektar kriminalnih aktivnosti, od korupcije i zloupotrebe položaja, preko zaštite privatnosti i sigurnosti građana, do suzbijanja trgovine drogom i drugih opasnih radnji.

Za njih su propisane odgovarajuće kazne zatvora, u skladu sa težinom i posljedicama djela.

Zamjena kazne zatvora za novčanu kaznu ne primjenjuje se na krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, terorizama, finansiranje terorističkih aktivnosti, javno podsticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, obuku za izvođenje terorističkih aktivnosti i organiziranje terorističke grupe.

Nadležan za odlučivanje o zahtjevu osuđenog za zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom je sudija /vijeće koje je donijelo prvostepenu presudu, navode iz Suda BiH.