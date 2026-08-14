Sunčano i toplo do ponedjeljka, u utorak promjena vremena

U Bosni i Hercegovini narednih dana preovladavaće sunčano vrijeme, javio je Federalni hidrometeorološki zavod.

U subotu, 15. augusta, očekuje se sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.

Sunčano vrijeme očekuje se i u nedjelju, 16. augusta. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 30 do 37 stepeni.

U ponedjeljak, 17. augusta, će biti sunčano, a poslije podne postepen porast naoblake praćen kišom i pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U utorak, 18. augusta, prije podne se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni. Poslije podne padavine uglavnom prestaju, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.