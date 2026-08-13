Autoškole u Tuzli protestuju zbog novog sistema

Predstavnici autoškola kažu da nisu protiv digitalizacije, ali jesu protiv načina na koji je novi sistem uveden.

U Tuzli su protestovali članovi Udruženja autoškola i instruktora tuzlanske regije zbog, kako navode, problema koje je izazalo uvođenje novog sistema polaganja vozačkih ispita.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o uvođenju novog režima rada zasnovanog na primjeni softverskog rješenja. Ipak, digitalizaciju nisu prihvatile sve autoškole, zbog čega njihovi kandidati ne mogu polagati vozačke ispite.

Više od 300 kandidata trenutno čeka da završi sva potrebna testiranja kako bi dobili vozačku dozvolu. Jedan od njih je i Haris Džambić.

“Krenuo sam na tu obuku prije možda pet mjeseci. Stvarno se dugo čeka, stvarno nije u redu ovo. Mučenje je”, kazao je Džambić.

Autoškole traže drugačiji sistem

Predstavnici autoškola kažu da nisu protiv digitalizacije, ali jesu protiv načina na koji je novi sistem uveden. Smatraju i da novi sistem ne isključuje mogućnost zloupotreba.

“Govori se da se ovim softverom želi smanjiti mogućnost zloupotreba i nekih neregularnosti prilikom polaganja, bilo testova, bilo vožnje. Upravo ovaj sistem otvara mogućnost za zloupotrebu”, rekao je Jusuf Hasić, član Udruženja autoškola i instruktora tuzlanske regije.

Beriz Sakić, član Udruženja autoškola i instruktora tuzlanske regije, smatra da bi za uvođenje digitalizacije bilo potrebno promijeniti državni zakon.

“Da bi uveo digitalizaciju, moraš promijeniti državni zakon. Zašto nije podnio inicijativu da se državni zakon promijeni?”, upitao je Sakić.

Ministarstvo: Kontrola je ključna

U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kažu da je kontrola procesa jedan od glavnih razloga za uvođenje informacionog sistema.

“Mi s ovim informacionim sistemom uvodimo kontrolu održavanja časova i drugih segmenata kada je u pitanju polaganje vozačkih ispita”, pojasnio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Omerović je ukazao i na razliku između iznosa koji autoškole naplaćuju kandidatima i cijene koja se zvanično prikazuje Ministarstvu.

“Od kandidata se naplaćuje 1.300 ili 1.500 maraka, a da se zvanično Ministarstvu prikazuje cijena od 670 maraka”, rekao je Omerović.

Autoškole traže zaštitnu cijenu

Iz Udruženja autoškola i instruktora tuzlanske regije navode da su od Ministarstva tražili zaštitu cijena i javno objavljivanje cjenovnika.

“Predstavnici autoškola izričito su tražili da nam se zaštiti, odnosno odredi zaštitna cijena i da se cjenovnici iznesu javno”, kazala je Arnela Hasić, sekretarka Udruženja autoškola i instruktora tuzlanske regije.

Trenutno je u novom sistemu više od 15 autoškola, čiji kandidati uredno prolaze obrazovni proces.

Resorni ministar naglasio je da su spremni na kompromis da bi i ostali kandidati nastavili s polaganjem vozačkih ispita te da autoškole trebaju pristupiti novom sistemu.

Iz Udruženja autoškola smatraju da je to svojevrsna ucjena te najavljuju da će nastaviti tražiti ispunjenje svojih zahtjeva.