Pojačane aktivnosti PU Srebrenik povodom početka nove školske godine

Policijska Uprava Srebrenik obavještava građane i učesnike u saobraćaju da dana 01.09.2026. godine u utorak počinje nova školska 2026/2027. godina

Policijska Uprava Srebrenik poduzima pojačane planske aktivnosti, s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta za neometan boravak učenika u školama i sigurno učešće učenika-pješaka u saobraćaju, a posebno zaštite najmlađih generacija.

Navedene aktivnosti se prije svega odnose na pojačano prisustvo službenika policije u neposrednoj blizini školskih i predškolskih objekta, raskrsnica, pješačkih prelaza i na putnim pravcima kretanja učenika od kuće do škole i nazad.

Povodom početka nove školske godine, upućujemo apel roditeljima, učenicima i uposlenicima škola da posebnu pažnju posvete sigurnosti djece i mladih, kako u saobraćaju tako i u školskim dvorištima, a posebno se upozoravaju roditelji da djeca/učenici ne koriste električne romobile za dolazak u školu, i da se predhodno upoznaju sa rizicima korištenja istih (ugoržavanje učesnika u saobraćaju, upravljanje bez zaštitne opreme rizik od pada i povrede i sl.), od strane policijskih službenika biti će poduzimane predviđene mjere i radnje, u slučaju korištenja električnih romobila na mjestima gdje to zakonom nije dozvoljeno.

Istovremeno, pozivamo sve učesnike u saobraćaju, a naročito vozače motornih vozila, da povodom početka školske godine povećaju oprez, smanje brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu i učenike, posebno u zonama škola i na pješačkim prelazima.

Policijska Uprava Srebrenik svim učenicima, roditeljima i uposlenicima škola želi sretan, uspješan i siguran početak školske 2026/2027. godine

Budimo odgovorni – sigurnost djece je zajednička odgovornost svih nas.