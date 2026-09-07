OSCE o prenosu komemoracije na RTRS-u: Veličanje osuđenog ratnog zločinca ne može bez odgovarajućeg konteksta

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS), tokom kojeg su govornici u više navrata veličali Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

U saopćenju OSCE podsjeća da su Mladićeve osuđujuće presude potvrđene u žalbenom postupku 2021. godine, kada je potvrđena i kazna doživotnog zatvora.

Iz OSCE-a ističu da izvještavanje o događajima od legitimnog javnog interesa predstavlja sastavni dio slobode medija i uređivačke nezavisnosti. Međutim, naglašavaju da javni interes za određeni događaj ne oslobađa medije odgovornosti za način na koji će sadržaj biti predstavljen javnosti.

Posebnu zabrinutost, kako navode, izaziva činjenica da je sadržaj u kojem se veliča pravosnažno osuđeni ratni zločinac emitovan široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez podsjećanja na sudski utvrđene činjenice o njegovim zločinima.

„Javni emiteri imaju posebnu odgovornost da osiguraju tačno, nepristrasno i pravilno kontekstualizovano novinarsko izvještavanje“, poručili su iz OSCE-a.

Misija podsjeća i na odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Članom 145a, stav (6), propisano je kao krivično djelo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Ipak, OSCE naglašava da je na nadležnim pravosudnim institucijama da utvrde da li je konkretnim emitovanjem eventualno prekršen Krivični zakon BiH.

Istovremeno, Misija OSCE-a i predstavnik OSCE-a za slobodu medija pozvali su Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) da bez odlaganja i nezavisno ispita predmetno izvještavanje RTRS-a.

Od RAK-a traže da procijeni usklađenost emitovanog sadržaja sa članovima 4(8), 5. i 7. Kodeksa o programskim sadržajima RAK-a te da, ukoliko utvrdi kršenje propisa, preduzme odgovarajuće mjere.

Iz OSCE-a su posebno naglasili značaj poštovanja sudski utvrđenih činjenica i dostojanstva žrtava i preživjelih.

„Poštovanje sudski utvrđenih činjenica i dostojanstva žrtava i preživjelih od suštinskog je značaja za odgovorno novinarstvo, pomirenje i trajni mir u Bosni i Hercegovini“, naveli su.

OSCE je zbog toga poručio da bi i izvještavanje o predstojećoj sahrani Ratka Mladića trebalo biti zasnovano na tačnim i provjerenim informacijama, uz odgovarajući historijski i pravni kontekst te poštovanje profesionalnih i etičkih standarda.

Fena/federalna.ba