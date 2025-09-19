Medjunarodna naučna konferencija „Bosanske zemlje:Usora i Soli – 800 godina od prvog pisanog pomena“

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli domaćin je velike međunarodne naučne konferencije „Bosanske zemlje: Usora i Soli – 800 godina od prvog pisanog pomena“, na kojoj učestvuje veliki broj domaćih i međunarodnih stručnjaka, koji se bave izučavanjem ove teme.

Ova konferencija je još jedan u nizu uspješnih međunarodnih događaja u organizaciji Pravnog fakulteta i koja potvrđuje zavidan internacionalni rejting ove obrazovne institucije.

Uz domaće stručnjake i predavače, na konferenciji će biti prisutan veliki broj strčnjaka iz Turske, te predavači iz Engleske, Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, kao i brojni domaći istraživači koji se bave ovom tematikom, sa pravnog i historijskog aspekta.

Konferencija zvanično počinje u petak 19. septembra svečanom ceremonijom i pozdravnim riječima organizatora i zvanica. Ova međunarodna konferencija okupiće stotinjak istaknutih stručnjaka i omogućiti nova saznanja o kontinuitetu i opstojnosti naše države, te ponuditi rezultate brojnih istraživanja o zemljama Usora i Soli kao sastavnim dijelovima srednjovjekovne Bosne.

Ceremonija svečanog otvaranja ove naučne konferencije zakazana je za petak 19. septembar u 18 sati u kongresnoj Sali Hotela Mellain, dok je radni dio konferencije planiran za subotu 20. septembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Ovakve naučne konferencije prilika su za razmjenu iskustava istaknutih naučnih radnika što je osnovna ideja vodilja pri organizaciji naučnih skupova sa međunarodnim učešćem.

Učesnici konferencije „Bosanske zemlje: Usora i Soli – 800 godina od prvog pisanog pomena“ će, u okviru programa konferencije, obići i nekoliko historijskih lokaliteta u Bosni i Herecgovini, poput Starog grada Srebrenika i tešanjske tvrđave.