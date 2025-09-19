Petak, 19 Septembra, 2025
Učenici MŠS Srebrenik posjetili Gradsku biblioteku Srebrenik

Mješovita srednja škola Srebrenik upriličila je posjetu učenika prvog razreda Poslovno – pravnih tehničara Gradskoj biblioteci Srebrenik. Osamnaest učenica i učenika u pratnji razredne profesorice Aide Muminović, upoznali su bibliotečki fond, usluge i značaj biblioteke sa pravilima korištenja usluga, načinom posuđivanja knjiga i učlanjenja korisnika.

Učenici su učestvovali u kratkoj radionici i razgovoru, te su pokazali veliku zainteresovanost za čitanje i informacijsku pismenost. Ovom prilikom poklonjene su im godišnje članske karte.

