Učenici MŠS Srebrenik posjetili Gradsku biblioteku Srebrenik

Mješovita srednja škola Srebrenik upriličila je posjetu učenika prvog razreda Poslovno – pravnih tehničara Gradskoj biblioteci Srebrenik. Osamnaest učenica i učenika u pratnji razredne profesorice Aide Muminović, upoznali su bibliotečki fond, usluge i značaj biblioteke sa pravilima korištenja usluga, načinom posuđivanja knjiga i učlanjenja korisnika.



Učenici su učestvovali u kratkoj radionici i razgovoru, te su pokazali veliku zainteresovanost za čitanje i informacijsku pismenost. Ovom prilikom poklonjene su im godišnje članske karte.

