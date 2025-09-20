Osmi mevludski susreti mladih Muftijstva tuzlanskog održani u Srebreniku 

Osmi mevludski susreti mladih Muftijstva tuzlanskog okupili su sinoc u Srebreniku nekoliko stotina mladih s područja cijelog muftiluka tuzlanskog. Tradicionalni susreti pod nazivom „U susret Resulullahu“ već osam godina su značajan događaj za mlade koji se često na ovaj način prvi put upoznaju i uključuju u aktivnosti Mreže mladih. Susreti se svake godine održavaju u drugom gradu, a prisustvuje im veliki broj srednjoškolaca i studenata.

Programu je, kao i svih prethodnih godina, prisustvovao muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović. Muftija je čestitao mladima što su i na ovim susretima u velikom broju pokazali privrženost vrijednostima naše vjere.

– Velika nam je čast što nerijetko doživimo vašu privrženost vrijednostima islama i što to naglašeno pokažete u nekim momentima. U našim džematima i medžlisima, vi, mladi, dajete pečat mevludu ovoga vremena. Na tome smo vam mnogo zahvalni. Veliki je ugođaj biti večeras s vama. Ovo su mevludski susreti u ime Allaha, dž.š., pod bajrakom i iz počasti prema našem dragom poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., kazao je muftija.

Muftija Fazlović je naglasio da su mladi obilježili početak misije Muhammeda, a.s. To nije bio izuzetak, i raniji poslanici i vjerovjesnici imali su tu privilegiju da ih u većem broju slijede mladi ljudi.

– Naša domovina Bosna i Hercegovina, naša Islamska zajednica i plameniti bošnjački narod ima dobre, izrasle, odgojene generacije mladih ljudi koje se ne stide ničega svoga. Ukorijenjeni su i usađeni u svom identitetu i nemaju kompleksa. To je snaga duha našeg naroda koja počiva na snazi naše omladine. Doista svi mi stariji u tome vidimo veliku nadu za budućnost. Posebno obilježje Allahove milosti, bez koje nikako ne možemo, jeste poslanik Muhammed, s.a.v.s. jer je on sušta milost darovana svim svjetovima, posebno njegovom ummetu, muslimanima i muslimankama do Sudnjega dana, kazao je muftija Fazlović.

Predavanje je održao hafiz dr. Abdul-Aziz Drkić, docent na Katedri za kiraet Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

– Kada bi me neko upitao koji su najveći dokazi da je Muhammed, a.s., zaista Allahov poslanik bez sumnje bih kao jedan od najvećih dokaza naveo osjećaj ljubavi koji stanuje u našem srcu, osjećaj čežnje koji je Allah Uzvišeni usadio u naša srca i koji provrije kada se spomene ime Muhammed, a.s. Čovjek kojeg nikada nismo vidjeli, čovjek o kojem smo čuli, o njemu učili, ali čovjek čiju smo vrijednost spoznali i za njim krenuli, kazao je na početku svog izlaganja hafiz Drkić.

Govoreći o imenima Poslanika, s.a.v.s., hafiz Drkić je naglasio da je poslanikovo lično ime Muhammed samo za sebe dokaz i mudžiza.

– Danas, više od četrnaest stoljeća nakon što je Poslanik, a.s., otišao sa ovoga svijeta, gotovo da nema mjesta na Zemlji na kojem se ne spominje i ne hvali ime Muhammeda, a.s. Muhammed znači onaj koji je hvale vrijedan. Ali Muhammed, a.s., je hvaljeni bez obzira da li ga mi hvalili ili ne. On je od Allaha pohvaljen i Allah, dž.š., je pomen na njega visoko uzdigao. Muhammed je onaj koji je hvale vrijedan zbog njegovih savršenih ljudskih osobina i zbog njegovog uzoritog ahlaka kojeg Uzvišeni Allah hvali. S druge strane Muhammed je onaj koji zaslužuje da mu se ljudi zahvale zbog onoga što je on, Allahovim određenjem i izborom, shodno Allahovoj mudrosti i volji, ali i trudom i žrtvom Poslanika, a.s., uradio za čovječanstvo, kazao je hafiz Drkić.

Mladima se riječima podrške obratio i glavni imam Medžlisa IZ Srebrenik Refik-ef. Hodžić, izrazivši zadovoljstvo što je ovaj izuzetno lijep program ove godine održan u Srebreniku.

Susrete je svojim nastupom uljepšao Hor „Mošus“ iz Brčkog, a moderator je bila Neira Nurikić, članica Mreže mladih MIZ Srebrenik. Ašere je na početku proučio Omer-ef. Majstorović, a program je završen dovom koju je proučio hafiz Abdullah Kapo, koordinator Mreže mladih Muftijstva tuzlanskog.

