Meteorolozi objavili prognozu za vikend. Stiže promjena vremena i naoblačenje, bit će i snijega

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka između 10 i 16°C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Dnevna temperatura zraka oko 13 C.

Objavljena je proignoza do utorka:

U subotu 11.11.2023., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadnu i sjeverozapadni, a u Hercegovini, uglavnom, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U nedjelju 12.11.2023., jutro u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Tokom noći slabe padavine se očekuju i u dijelovima centralne i istočne Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 °C.

U ponedjeljak 13.11.2023., jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16 °C.

U utorak 14.11.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi u većem dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, uglavnom, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 21 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.