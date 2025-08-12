Utorak, 12 Augusta, 2025
Mijenjaju se novčanice eura, evo šta će biti sa starima

Еvropska centralna banka (ЕCB) objavila je da će euro novčanice biti potpuno obnovljene – biće modernije, šarenije i sigurnije. Postojeće novčanice ostaće u upotrebi i nakon uvođenja novih, a prelazak će biti postupan.

Dva glavna motiva na novim dizajnima biće: “Еvropska kultura” i “Rijeke i ptice”.

Tema “Еvropska kultura” neće obuhvatati samo arhitektonske građevine, već i istorijske ličnosti koje su ostavile trag u operi, nauci, književnosti i nauci.

Tema “Rijeke i ptice” simbolizovaće prirodno bogatstvo, raznolikost i otpornost Еvrope.

Na poleđini novčanica biće prikazane evropske institucije, naglašavajući važnost očuvanja ovih vrijednosti. Еvropska centralna banka mijenja evro novčanice. Novi dizajni, sa temama kulture i prirode, biće šareniji, moderniji i sigurniji.

U procesu dizajna učestvovali su ne samo birokrate, već i stručnjaci iz različitih zemalja i građani. Dvije  savjetodavne grupe iz evrozone dale su prijedloge, a oko 365.000 ljudi dalo je svoje mišljenje. ЕCB je između 15. jula i 18. avgusta organizovala otvoreni konkurs za grafičke dizajnere iz cijele Еvrope. Izabrani dizajni biće predstavljeni javnosti 2026. godine.

Uvođenje novih euro novčanica u opticaj trajaće nekoliko godina. Еvropska centralna banka je naglasila da će gotovina i dalje biti u upotrebi, a nove novčanice će biti modernije, šarenije i otpornije na falsifikovanje.

ЕCB je saopštila da će postojeće serije novčanica ostati važeće i nakon uvođenja novih. Stare će biti u opticaju dok se zalihe ne iscrpe, a građani će moći da ih koriste i zamjenjuju u bankama u svakom trenutku.

Ukoliko u budućnosti bude odlučeno da se stare serije povuku iz upotrebe, ta odluka biće najavljena na vrijeme. Na taj način prelazak na novi dizajn biće postepen i nesmetan kako za tržište, tako i za građane, Kamatica.

