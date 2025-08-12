BHRT nema novca da plati struju u Tuzli: Gašenje predajnika sve izvjesnije

Jučerašnji radni dan uposlenika BHRT-a u Informativno-tehničkom centru Tuzla počeo je informacijom da im je isključena struja. BHRT duže vrijeme upozorava da je u krizi i da ne može izvršavati financijske obveze zbog nepoštivanja entitetskih emtitera o raspojedli RTV pristojbe i plaćanja pruženih usluga.

Elektroprivreda BiH isključila je električnu energiju u BHRT ITC-u Tuzla. Iz BHRT navode da je to zbog dugova koje ne plaćaju – RTRS po osnovu prikupljene RTV takse, a Radio-televizija FBiH za pružene usluge pa su kako navode, godinama u problemima.

“Nismo u mogućnosti da isplaćujemo dobavljače, a samim tim ni električnu energiju. Naša zadaća jeste da radimo u interesu javnosti i tako će biti i dalje. Ono što tražimo je poštivanje zakona svih javnih emitera u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, zbog neprebacivanja sredstava od naplaćene RTV takse, Radio-televizija Republike Srpske BHRT-u duguje oko 100 miliona maraka, a Radio-televizija Federacije BiH za pružene usluge više od 14 miliona maraka. Podsjećamo javnost da se BHRT u ovako dramatičnoj situaciji našao, prije svega, zbog neprovođenja Zakona o javnom RTV sistemu punih 20 godina, te se iz te nezahvalne situacije ne može izaći bez pomoći države. Mi naš posao nastavljamo da radimo, a isto očekujemo i zahtijevamo od državnih institucija. U suprotnom, mogli bismo vrlo brzo doći u situaciju da struja bude isključena i na našem predajniku Ilinčica”, upozoravaju sa BHRT-a.