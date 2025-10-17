Mogu li osobe sa 40 godina staža osiguranja imati istu penziju kao i oni sa 15 godina staža?

Pravo na starosnu penziju u Federaciji BiH ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Odnosno, kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

U posljednje vrijeme iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kao razloge za rigorozne izmjene člana 81. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju navode kako istu penziju ne mogu imati oni sa 40 godina staža i sa 15 godina staža.

Stoga su pripremili izmjene u smislu da, primjera radi, onaj ko ima 15 godina staža i 65 godina života, stupanjem na snagu ovog zakona (1. januar 2026) će imati otprilike, prema sadašnjim izračunima, 390 KM penzije, a ko ode ove godine sa istim uvjetima, imat će nekih 600 KM ili tačnije 599,28 KM.

U izmjenama koje su predložili stoji da za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, penzija ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije u FBiH iz decembra prethodne godine. To znači, s obzirom na to da sada prosječna penzija iznosi 651,49 KM, da je 60 posto od tog iznosa 390 KM. Dakle, penzija bi za ovu kategoriju iznosila 390 KM od 1. januara 2026. godine jer se prosječna penzija neće znatnije promijeniti. Ko po sadašnjem zakonu ode u penziju pod ovim uvjetima, imat će penziju 599 KM.

U Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje smo zatražili da nam pojasne da li osobe sa 40 godina staža imaju istu penziju kao i oni sa 15 godina staža.

– Onaj ko ima 40 godina staža osiguranja, naravno ako je sav staž kod nas i ako živi ovdje, ima pravo na zagarantovanu penziju, ako mu je izračunom određen manji iznos od toga. Ali može neko sa 40 godina penzijskog staža (staž osiguranja plus posebni staž) imati minimalnu penziju – kazali su nam u Zavodu PIO FBiH.

Sada zagarantovana penzija iznosi 715,21 KM, dok je najniža penzija 599 KM.

Poređenja radi, osnovna plaća ministara u Vladi Federacije BiH je 4.320 KM. Dakle, to je plaća bez toplog obroka i ostalih naknada, benefita.

IZVOR:FAKTOR.BA