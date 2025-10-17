Ministarstvo odbrane BiH raspisalo konkurs za školovanje kadeta na Vojnoj akademiji West Point

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je 17. oktobra raspisalo konkurs za prijem za školovanje šest kadeta na Vojnoj akademiji kopnene vojske West Point, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), za školsku 2026/2027 godinu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, saopštio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu IV stepena, da je postigao/la ukupan uspjeh najmanje vrlo dobar, kao i da mu/joj je prosjek ocjena iz matematike, fizike i hemije najmanje dobar, te da nije mlađi/a od 18 i stariji/a od 22 godine na dan 1. jula 2026.

U saopćenju se navodi da će kandidati koji se prijave na Javni konkurs proći test fizičke spremnosti, test općeg znanja, test engleskog jezika (minimalno 80 bodova na testu ALCPT), psiho test i intervju.

Također je potrebno i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet).

Detaljni uslovi konkursa objavljeni su na službenoj web-stranici MO BiH, www.mod.gov.ba, na linkovima: Oglasi/Konkursi (http://skr.rs/zSEC) Postani pripadnik OS BiH (http://skr.rs/zSEo ).

Po završetku školovanja, kadet će biti primljen u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik, odgovarajućeg roda – službe, saopšteno je.