Važna obavijest poljoprivrednim proizvođačima: Sistemska kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od 1. do 4. katastarske klase

U skladu sa članom 31. stav (1), (2) i (3) Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, br. 52/09), Upustvom o postupku, radnjama i uslovima za vršenje kontrole plodnosti zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/09), fizička i pravna lica, vlasnici ili korisnici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a koji su korisnici poljoprivrednog zemljišta, dužni su provoditi sistemsku kontrolu plodnosti zemljišta, koje je katastarskim klasiranjem svrstano u kategoriju od 1. do 4. katastarske klase obradivog poljoprivrednog zemljišta, a čija je površina veća od 0,2 ha. Ispitivanje plodnosti tla se obavlja svakih pet godina.

Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, br. 43/25), članom 11. stav (2) tačka a) propisano je; da klijent koji se bavi biljnom proizvodnjom obavezan je provoditi sistemsku kontrolu plodnosti zemljišta koje je katastarskim klasiranjem svrstano od 1. do 4. klase obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, br. 52/09) i to na osnovu Tabele 1. iz Aneksa I ovog pravilnika i to najmanje jednom u pet godina, osim za proizvodnje kod kojih je u posebnim uslovima drugačije propisano.

Na osnovu Tabele 1. iz Aneksa I Pravilnika po modelu poticaja proizvodnji:

svi klijenti koji se bave biljnom proizvodnjom, a korisnici su ili vlasnici obradivog poljoprivrednog zemljišta od 1. do 4. klase pojedinačnih katastarskih parcela od 5,0 i više hektara upisanih u RPG, da bi ostvarili podršku u 2026. godini u obavezi su izvršiti analizu plodnosti tla u 2025. godini,

pod obradivim poljoprivrednim zemljište od 1. do 4. katastarske klase podrazumijevaju se; oranice/njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade,

za sve katastarske parcele od 5,0 i više hektara bez obzira na zastupljenost jedne ili više jednogodišnjih ili višegodišnjih biljnih kultura, klijenti su u obavezi izvršiti analizu plodnosti tla u 2025. godini,

klijenti koji su u prethodnim godinama uradili analizu plodnosti tla za katastarske parcele od 5,00 i više hektara te raspolažu sa Izvještajem o kontroli plodnosti tla sa preporukama, urađen od strane organizacije koja u pogledu kadrova i opreme ispunjava propisane uslove za obavljanje te djelatnosti, a koji ne smije biti stariji od pet godina od dana podnošenja zahtjeva za podršku u 2026. godini, nisu u obavezi vršiti kontrolu plodnosti tla u 2025. godini za proizvodnje za koje je Pravilnikom po modelu poticaja proizvodnji propisano da se kontrola plodnosti tla vrši svakih pet godina,

za proizvodnje kod kojih je Pravilnikom po modelu poticaja proizvodnji u posebnim uslovima propisano da Izvještaj o kontroli plodnosti tla sa preporukama ne smije biti stariji od godinu dana (pšenica i raž) klijenti su u obavezi za sve katastarske parcele od 5,0 i više hektara izvršiti analizu tla u 2025. godini (bez obzira je li na navedenim katastarskim parcelama u cijelosti zasijana pšenica ili raž ili su zastupljene i druge biljne jednogodišnje ili višegodišnje kulture).

Klijenti koji su u obavezi u 2025. godini izvršiti kontrolu plodnosti tla obrazac zahtjeva za analizu plodnosti tla podnose akreditiranim i ovlaštenim laboratorijama za izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja tla:

Federalni zavod za agropedologiju Sarajevo, Dolina 6, 71 000 Sarajevo

tel: 033/254-840; e-mail: info@fzap.gov.ba

Federalni agromediteranski zavod Mostar, Biskupa Čule 10, 88 000 Mostar

tel: 036/335-050; e-mail: ured@faz.gov.ba

TQM d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Tuzla, Nikole Tesle 3c, 75 000 Tuzla

tel: 035/553-999, 035/554-444; e-mail: info@tqm.ba

Poljoprivredni zavod USK Bihać, Omera Novljanina 4, 77 000 Bihać

tel: 037/316-125; e-mail: p.zavodusk@hotmail.com

Obrazac zahtjeva za analizu plodnosti tla možete preuzeti ovdje

Za naredne godine (2026., 2027. i 2028.), Obrazac zahtjeva za analizu plodnosti tla bit će prilagođen na osnovu Tabele 1. Aneksa I Pravilnika po modelu poticaja proizvodnji i objavljen na službenoj stranici ministarstva, Farmer portalu i zvaničnim obrascima vezanim za poticaje.