MUP TK: Skraćeno radno vrijeme šalter sale u Odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom predstojećeg praznika Ramazanskog bajrama šalter sale za pružanje usluga građanima u Odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona raditi skraćeno radno vrijeme, tako da će dana 19.03.2026. godine (četvrtak) radno vrijeme trajati od 07,30 do 14,00 sati, a dana 20.03.2026. godine (petak) od 07,30 do 12,00 sati. Redovno radno vrijeme nastavlja se u ponedjeljak, 23.03.2026. godine u periodu od 07,30 do 16,00 sati. Mole se građani da potrebe dolaska prilagode radnom vremenu.

