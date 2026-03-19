Veliki rast cijena nekretnina u Federaciji: Stanovi skuplji 23% za godinu

Tržište nekretnina u Federaciji BiH tokom 2025. godine doživjelo je pravi bum, a podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) pokazuju drastičan rast cijena. Ukupna vrijednost kupoprodajnih ugovora premašila je 1,8 milijardi KM, dok je prosječna cijena stana skočila za nevjerovatnih 23 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Najskuplji kvadrati i dalje su rezervisani za Sarajevo. Prosječna cijena kvadrata u staroj gradnji na nivou Federacije iznosi 3.100 KM, ali u opštinama Stari Grad i Novo Sarajevo te cifre idu i preko 4.500 KM po metru kvadratnom. Rekord drži stan u Starom Gradu, izgrađen davne 1900. godine, koji je prodat za vrtoglavih 1.315.000 KM.

Osim stanova, ogromne sume izdvajane su i za kuće, pa je tako najskuplja kuća prometovana u Hadžićima za skoro dva miliona maraka. Drastične cijene bilježe se i kod poslovnih prostora i garažnih mjesta u centru Sarajeva, gdje kvadrat dostiže cijenu od preko 8.000 KM, odnosno 5.500 KM za parking mjesto.