Plan upisa učenika u prvi razred u MSŠ Srebrenik : Prvi upisni rok u toku

Počeo je upis učenika u prve razrede srednjih škola na području TK.

U Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik, planiran je upis 384 učenika u 16 odjeljenja:

Po jedno odjeljenje sa po 24 učenika u gimnaziju, zatim tehničke škole: mašinski teničar za kompjutersko projektovanje, mašinski tehničar operater za CNC mašine, medicinska sestra – tehničar, ekonomski tehničar – finansijskoračunovodstveni smjer, ekonomski tehničar – komercijalni smjer, poslovno – pravni tehničar i tehničar računarstva.

Stručne: automehaničar, zavarivač, vozač motornih vozila, trgovac, kuhar, frizer i električar, te po pola odjeljenja za zanimanje bravar i proizvođač i monter Al i PVC prozora i vrata.

Prema riječima direktorice Mješovite srednje škole Srebrenik, već prvog dana, za upis je prijavljeno 180 učenika. Ali, treba naglasiti da su na području Grada Srebrenika deveti razred završila 324 učenika, što je osjetan pad, no ohrabruje činjenica da će naredne godine deveti razred završiti 360 učenika. Naravno, očekuje se, kao i do sada, da će ovu školu pohađati i učenici iz Gradačca, ukoliko budu osigurane autobuske linije”, kaže direktorica Elvira Suljkić.

Prvi upisni rok je počeo juče i traje do do 11. juna 2026. godine.

Drugi upisni rok je od 17. juna do 19. juna 2026.godine.

Spisak potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje.