FUP upozorava na prevare putem aplikacije Viber

Federalna uprava policije, putem Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala, obavještava javnost o učestalim prijavama građana koje se odnose na izvršenje krivičnih djela prevare putem aplikacije Viber. U cilju zaštite lične imovine i sigurnosti, upućujemo hitan apel javnosti na maksimalan oprez.

U posljednjih nekoliko dana, zaprimljeno je više prijava NN lica čiji modus operandi uključuje krađu identiteta putem fotografija sa društvenih mreža, pa sve do direktne finansijske iznude. Nakon što kreiraju lažne Viber račune koristeći ukradene fotografije, prevaranti ciljaju bliske osobe žrtve. Prevara se finalizira slanjem poruka u kojima se, pod izgovorom hitnosti poput medicinske pomoći ili problema s bankovnim računom, od kontakata traže brze novčane uplate.

Policijski službenici Federalne uprave policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, poduzimaju intenzivne mjere na rasvjetljavanju ovih djela.

Građanima se savjetuje da u situaciji kada dobijete poruku kojom se zahtijeva hitna uplata novca, bitno je da ne vršite nikakve transakcije dok tu osobu ne kontaktirate putem direktnog telefonskog poziva i lično potvrdite njen identitet.

Također, neophodno je voditi računa o privatnosti profila na društvenim mrežama, ograničavajući vidljivost svojih profilnih fotografija i ličnih podataka tako da oni budu dostupni isključivo krugu prijatelja, čime se značajno smanjuje rizik od krađe identiteta.

Pozivaju se svi građani koji su bili meta ovakvih pokušaja ili su već pretrpjeli štetu, da slučaj bez odlaganja prijave nadležnoj policijskoj stanici prema svom mjestu prebivališta.

Blagovremena prijava policiji, uz dostavljanje brojeva telefona sa kojih su stigle poruke i podataka o izvršenim transakcijama, ključni su za brzu identifikaciju i procesuiranje izvršilaca.

Prevencija je najbolji način zaštite od digitalnih prevara. Podijelite ove informacije sa svojim bližnjima, posebno sa starijim osobama koje su često meta ovakvih napada.