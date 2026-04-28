MUP TK – upozorenje građanima na lažne poruke

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka kao i poruka dostavljenih drugim vidovima komunikacije (mobilne aplikacije i sl.) u kojima se primaoci poruke obavještavaju o navodnim saobraćajnim prekršajima i lažno navode na tzv. “hitno” plaćanje novčanih kazni putem dostavljenih lažnih linkova određenih institucija.

Napominjemo da je riječ o pokušajima prevare tzv. “phishingu”, sa namjerom da se prevarom pribave lični podaci građana, na način da se građani upućuju na internet adrese institucija koje su vrlo slične stvarnim adresama ali sa malim izmjenama npr. razlika u jednom slovu i sl., na koji način se građani dovode u zabludu da se radi o stvarnim insititucijama, a zapravo se radi o pokušaju zloupotrebe njihovih ličnih i finansijskih podataka, odnosno prevarama ili pokušaju zloupotrebe podataka.

Apelujemo na građane da dodatno obrate pažnju prilikom čitanja zaprimljenih poruka i da na iste ne odgovaraju, kao i da ne otvaraju priložene linkove, jer upravo reakcija na poruku može rezultirati prevarom što je i namjera pošiljaoca. Takođe, potrebno je dodatno provjeriti brojeve telefona sa kojih stižu poruke jer su to najčešće nepoznati i/ili inostrani brojevi. Podsjećamo građane da se obavijesti o počinjenim prekršajima (prekršajni nalozi) na osnovu počinjenog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ali i za druge utvrđene prekršaje, kao i druge obavijesti od strane zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine dostavljajuju isključivo putem Pošte – preporučeno ili ličnim uručenjem počiniocu.

S tim u vezi, pozivamo građane Tuzlanskog kantona da u slučaju zaprimanja ovakvih poruka ne poduzimaju nikakve radnje po uputama iz poruke, kao i da svaki pokušaj prevare ili prevaru (zloupotrebuu podataka) prijave nadležnoj policijskoj stanici po mjestu prebivališta.