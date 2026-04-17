Tour of BiH: Danas najavljene obustave saobraćaja od Sarajeva do Mostara

Bosna i Hercegovina će u naredna tri dana ugostiti “Tour of Bosnia and Herzegovina”, prvu profesionalnu biciklističku utrku u našoj državi pod okriljem Međunarodne biciklističke organizacije (UCI).

“Tour of BiH”, u kojoj će uz snažnu podršku Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine učestvovati 175 profesionalnih biciklista iz 38 zemalja.

Utrka će se voziti tri etape ukupne dužine 390 kilometara i 4.400 metara visinske razlike, koje povezuju unutrašnjost zemlje sa jedinim izlazom na more.

Start utrke zakazan je za danas u 11 sati u Sarajevu, a prva etapa završit će u Mostaru. Prema procjeni organizacije, prosječnom brzinom od 45 km/h, biciklistima će za savladavanje prvog dana Toura biti potrebno tri sata i 7 minuta. Uslijedit će etapa od Mostara preko Čapljine do Ljubuškog te završni dan, 19. aprila, na dionici Ljubuški – Neum.

Zbog održavanja biciklističke trk naredni vikend dolazit će do etapnih obustava saobraćaja, saopćeno je iz Bosanskohercegovačko auto-moto kluba (BIHAMK).

Start trke je u 11 sati ispred SCC-a u ulici Maršala Tita. Po riječima organizatora, obustava saobraćaja bit će na snazi već od 10 sati. Karavan će se kretati magistralnom cestom M-17 (Ilidža-Hadžići-Konjic-Jablanica-Mostar). Predviđeni ulazak u Mostar je oko 13:45 sati. Nakon što karavan utrke prođe svako od navedenih mjesta, cesta se otvara i saobraćaj vraća u normalno stanje. U Mostaru će se voziti 3 kruga ulicom Kralja Tomislava (Avenija) na dionici od kruznog toka u Zaliku sve do krizanja sa ulicama Nadbiskupa Čule i Kralja Petra Krešimira (zgrade Spajalica/staro Veležovo). Prolazak najbrzeg bicikliste u cilj predviđa se u 14:20 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Ulica Kralja Tomislava (ispred Ekonomske i Desete osnovne škole), kao i ulica Stjepana Radića (od Projektanta do stadiona Zrinjski) ostaju blokirane zbog proglašenja pobjednika. Službeni završetak prvog dana predviđen je u 16:30 sati.

Subota, 18. april

Saobraćaj će, u terminu od 12 do 15 sati, biti etapno obustavljen na relaciji Mostar-Čapljina-Ljubuški. Start trke drugog dana je u 12 sati ispred Kosače (Mostar), a saobraćaj će biti obustavljen u ulicama: Liska, Bulevar, Lučki most, Maršala Tita, prema južnom logoru i dalje prema Čapljini, Na magistralnoj cesti Mostar- Čapljina predviđena je obustava saobraćaja do 13 sati, kada karavan ulazi u Čapljinu. Dolazak karavane u Ljubuški očekuje se u 13:20 sati. Saobraćaj će biti potpuno blokiran na magistralnoj cesti M-6 (ulica Ante Starčevića) od 12:50 sati. Prolazak utrke kroz Ljubuški planiran je do 12:55 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Dolazak karavane u Drinovce očekuje se u 13:55 sati. Saobraćaj će biti potpuno blokiran od 12:25 sati. Prolazak utrke kroz Drinovce planiran je do 14 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Dolazak karavane u Grude očekuje se u 14:20 sati. Saobraćaj će biti potpuno blokiran od 13:50 sati. Prolazak utrke kroz Grude planiran je do 14:30 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Drugog dana cilj je u Ljubuškom, a prolazak najbržeg bicikliste u cilj predviđa se u 15 sati, nakon čega se saobraćaj vraća u normalno stanje. Ulica Zrinskofrankopanska u Ljubuškom (ispred općinske zgrade), ostaje blokirana zbog proglašenja pobjednika, a službeni završetak drugog dana predviđen je u 17 sati.

Nedjelja, 19. april

Start utrke je u 12 sati ispred zgrade općine u Ljubuškom, kada će se u potpunosti blokirati saobraćaj ulicama Zrinskofrakopanska i na magistralnoj cesti M-6 (ulica Ante Starčevića). Prolazak karavana kroz Vitinu je u 12:10 sati, a karavan dalje odlazi prema Grabu i dalje na Bijaču. Prolazak biciklista kroz Stolac očekuje se oko 13:30 sati, a saobraćaj će biti potpuno blokiran od 13 sati. Na magistralnoj cesti Stolac-Neum potpuna obustava saobraćaja očekuje se u vremenu od 13 do 14 sati. Ulazak karavana u Neum planiran je oko 14:40 sati. Prolazak najbržeg bicikliste u cilj predviđa se u 15 sati, nakon čega se promet vraća u normalno stanje.

“Molimo sve vozače da, u skladu sa najavljenim obustavama, planiraju svoja putovanja. Pratite upute službenih lica iz pratnje”, saopćili su iz BIHAMK-a.