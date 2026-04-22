Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije

CIVILNA ZAŠTITA – Prijavljeno klizište u naselju Donji Srebrenik. Klizište ugrožava putni pravac prema Gornjem Srebreniku.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je krivično djelo – lažna dojava o postavljenim eksplozivnim sredstvima u škole.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 48 pregleda i 1 terenska intervencija.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 23.04.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

– u naseljima: Okresanica, Lipici i Lipik u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se promjenjivo vrijeme s povremenim pljuskovima tokom prijepodnevnih sati. Temperature će se kretati od 2°C u ranim jutarnjim satima do 12°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 6.8 m/s iz sjeverozapadnog smjera. Mogući pljuskovi, naročito između 10 i 14 sati.

