Lijepo vrijeme do nedjelje, u ponedjeljak moguća promjena uz pljuskove

Sunčano i stabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini zadržat će se do nedjelje, uz postepeni rast temperatura, dok se u ponedjeljak očekuju lokalni pljuskovi.

U Bosni i Hercegovini će u petak, 24. aprila 2026. godine, preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u kotlinama centralnih i istočnih krajeva u jutarnjim satima može očekivati magla. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera.

Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 1 i 5 stepeni, na jugu do 10, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 16 i 22 stepena, a na jugu do 24 stepena Celzijusa.

U Sarajevu će biti sunčano uz povremenu oblačnost, uz jutarnju temperaturu oko 3 stepena i dnevnu oko 17 stepeni.

Stabilno i pretežno sunčano vrijeme nastavit će se i u subotu, 25. aprila, uz slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature bit će između 2 i 6 stepeni, na jugu do 11, a dnevne između 19 i 25 stepeni.