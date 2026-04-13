Objavljen Katalog prehrambenih proizvoda sa zaštićenim oznakama u Bosni i Hercegovini

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavila je Katalog prehrambenih proizvoda sa zaštićenim oznakama u BiH kojim su objedinjeni, predstavljeni i dokumentirani prehrambeni proizvodi u Bosni i Hercegovini koji su zaštićeni ili su u postupku zaštite porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta. Kroz pregled njihovog porijekla, načina proizvodnje, specifičnih karakteristika i geografskog područja, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine nastoji istaknuti bogatstvo gastronomske baštine Bosne i Hercegovine i njenu važnost u savremenom društveno-ekonomskom kontekstu.

Na ovaj način, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine promoviše i daje dodatnu vrijednost autentičnim proizvodima Bosne i Hercegovine koji predstavljaju vrijedan resurs od značaja i interesa za sve građane i ekonomiju Bosne i Hercegovine.

„Oznake geografskog porijekla nisu samo administrativna kategorija, nego potvrda identiteta, znanja i marljivosti naših proizvođača. One povezuju prirodne ljepote, kulturnu baštinu i savremena naučna saznanja u snažan alat za održivi razvoj ruralnih područja. Upravo ta povezanost prirodnog okruženja, ljudskog znanja i tradicije čini osnovu sistema zaštite geografskih oznaka. Prehrambeni proizvodi sa zaštićenim geografskim porijeklom predstavljaju važan segment očuvanja identiteta lokalnih zajednica, ali i snažan alat za održivu poljoprivredu i promociju Bosne i Hercegovine na domaćem i međunarodnom tržištu,“ istaknuo je u predgovoru publikacije dr.sci. Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

U skladu s Pravilnikom o sistemima kvaliteta prehrambenih proizvoda kojim je preuzeta relevantna legislative Evropske unije, u Bosni i Hercegovini je, posredstvom Agencije za sigurnost hrane, trenutno zaštićeno 20 prehrambenih proizvoda, među kojima je Livanjski sir koji je ispunio kriterije i zahtjeve Evropske unije i kao takav upisan u registar geografskih oznaka (e-Ambrosia), a još tri prehrambena proizvoda su u proceduri registracije oznake na nivou EU.

Pored Evropske komisije, ove aktivnosti prepoznate su i potvrđene od strane Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) koja je, među 80 država Evrope i Centralne Azije, Bosnu i Hercegovinu izabrala kao pozitivan primjer „trećih zemalja“ za uvođenje i funkcionisanje sistema oznaka geografskog porijekla za prehrambene proizvode. Aktivnosti Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti predstavljene su na 4. regionalnim konzultacijama FAO (11.12.2023. godine) i 5. regionalnim konzultacijama (20.12.2025. godine) o geografskim oznaka u regionu Evrope i Centralne Azije.