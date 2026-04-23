Obilježen Dan Mješovite srednje škole Srebrenik

Mješovita srednja škola Srebrenik obilježila je Dan škole u svečanom i dostojanstvenom ozračju, uz bogat program i raznovrsne aktivnosti koje su pokazale kreativnost, znanje i zajedništvo naših učenika i profesora.

Kroz kulturne, edukativne i stručne sadržaje predstavljen je rad škole, kao i uspjesi koji su rezultat kontinuiranog truda i zalaganja svih članova naše školske zajednice. Poseban doprinos dali su učenici koji su svojim angažmanom, talentom i odgovornošću uljepšali ovaj značajan dan.

“Zahvaljujemo svim uvaženim gostima koji su svojim prisustvom uveličali ovu svečanost, kao i profesorima i uposlenicima škole na predanom radu i organizaciji. Također, veliko hvala našim učenicima koji su još jednom pokazali koliko vrijede znanje, trud i međusobna saradnja.

Dan škole bio je prilika da zajedno obilježimo postignuća, ali i da s ponosom gledamo ka budućim uspjesima”, poručila je direktorica JU Mješovita srednja škola Srebrenik Elvira Suljkić.