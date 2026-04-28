Servisne informacije: Rođeno osam beba u TK

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 40 pregleda i 1 kućna posjeta, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

KOMUNALNO – Odvoz smeća se odvija po već utvrđenom rasporedu.

Danas u Srebreniku očekuje nas sunčano i toplo vrijeme. Maksimalna temperatura 22 stepena Celzijusa.