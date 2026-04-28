Vlada TK: Novi vodni projekti za sigurnije i kvalitetnije vodosnabdijevanje u TK, Srebreniku 2.500.000 KM

Građani više gradova i općina u Tuzlanskom kantonu u narednom periodu mogu očekivati značajna unapređenja u oblasti vodoprivrede, nakon što je danas izvršena raspodjela preostalih 30 miliona KM kreditnih sredstava za sufinansiranje projekata izgradnje i održavanja vodnih objekata. Riječ je o ulaganjima koja će doprinijeti sigurnijem, stabilnijem i kvalitetnijem vodosnabdijevanju, unapređenju komunalne infrastrukture i stvaranju boljih uslova za život u lokalnim zajednicama. Ova sredstva dio su ukupno 40 miliona KM planiranih Zakonom o izvršenju Budžeta TK i Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2026. godini. Podsjećamo, ranije je 10 miliona KM dodijeljeno Gradu Živinice za sufinansiranje projekta „Izgradnja i održavanje vodnih objekata gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama“, dok je danas raspoređen preostali iznos na druge lokalne zajednice širom kantona.

Prema juče usvojenim izmjenama i dopunama Programa, sredstva su raspoređena na sljedeći način: Gradu Tuzla 7.000.000 KM, Gradu Gradačac 6.900.000 KM, Gradu Lukavac 5.300.000 KM, Gradu Srebrenik 2.500.000 KM, Općini Kladanj 2.100.000 KM, Gradu Gračanica 2.000.000 KM, koliko i Općini Kalesija i Općini Sapna, te Općini Doboj Istok 200.000 KM.

Realizacija ovih projekata za građane znači konkretnu podršku razvoju vodne infrastrukture, efikasnije upravljanje vodnim resursima, smanjenje rizika od poremećaja u vodosnabdijevanju, ali i dugoročno jačanje komunalne sigurnosti i uslova za privredni i društveni razvoj lokalnih zajednica. Posebno je značajno što su sredstva usmjerena širom kantona, čime se potvrđuje opredjeljenje za ravnomjeran razvoj i ulaganje u projekte koji direktno utiču na svakodnevni život stanovništva.

Raspodjela sredstava vršit će se u skladu sa posebnim ugovorima koje će resorno ministarstvo zaključiti sa gradovima i općinama, a kojima će biti precizno definisani način doznačavanja sredstava, rokovi i način izvještavanja o njihovom namjenskom utrošku, kao i obaveze lokalnih zajednica u pogledu vlastitog učešća. Prije zaključivanja ugovora neophodno je da projekti budu uvršteni u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026–2028. godina, čime se dodatno osigurava planski, odgovoran i transparentan pristup realizaciji ovih značajnih ulaganja.