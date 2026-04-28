UKC Tuzla: Izvedena je mikrotalasna ablacija fokalnih promjena jetre

Na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla izvedena je mikrotalasna ablacija fokalnih promjena jetre, čime je napravljen značajan korak naprijed u unapređenju minimalno invazivnog liječenja onkoloških pacijenata.

Tokom ove inicijalne sesije tretirana su tri pacijenta, dva sa metastatskim lezijama jetre i jedan pacijent sa hepatocelularnim karcinomom.

Mikrotalasna ablacija predstavlja savremenu, minimalno invazivnu terapijsku metodu kojom se uz pomoć energije mikrotalasa ciljano uništava tumorsko tkivo putem kontrolisanog zagrijavanja. Zahvaljujući visokoj preciznosti i očuvanju okolnog zdravog tkiva, ova procedura omogućava kraći oporavak, manji rizik od komplikacija i brži povratak svakodnevnim aktivnostima u odnosu na klasične hirurške zahvate.

Prema riječima načelnice Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, prof. dr. med. sc. Svjetlane Mujagić, poseban značaj ove metode ogleda se u činjenici da omogućava liječenje pacijenata koji nisu kandidati za operativni zahvat, bilo zbog opšteg stanja ili lokalizacije bolesti.

“U odabranim slučajevima, rezultati mikrotalasne ablacije su uporedivi sa hirurškim liječenjem, što ovu proceduru svrstava među ključne terapijske opcije u savremenom onkološkom pristupu.

Proceduru je danas predvodio doc. dr. med. sci. Haris Kurić, specijalista interventne radiologije iz UKC Sarajevo, koji je izveo prve zahvate i pružio stručno vođenje i podršku timu Klinike za radiologiju UKC Tuzla. Stručnu podršku tokom zahvata pružio je i naš anesteziološki tim Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla, a moram istaći i uspješnu saradnju sa Klinikom za hirurgiju gdje su hospitalizirani pacijenti radi postproceduralne opservacije”, istakla je načelnica Mujagić.

Uvođenjem mikrotalasne ablacije Univerzitetski klinički centar Tuzla dodatno širi mogućnosti interventne radiologije i pruža pacijentima dostupnost naprednih, efikasnih i sigurnih terapijskih procedura unutar vlastite ustanove, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.