Vlada TK: Osigurana sredstva za dogovoreno povećanje plaća uposlenicima u zdravstvu

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu sa Operativnim programima zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu. Izmjene i dopune Plana rezultat su ukazane potrebe za povećanjem planiranih sredstava za plaće uposlenika u oblasti zdravstva, a u skladu sa Sporazumom potpisanim početkom marta sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, tada su se Sindikat i Vlada Tuzlanskog kantona usaglasili da procentualno povećanje plaće svim uposlenicima u oblasti zdravstva, bez obzira na članstvo u sindikatu iznosi oko 10%. S tim u vezi današnjim izmjenama Finansijskog plana Zavoda osigurano je nedostajućih oko 18 miliona KM neophodnih za realizaciju potpisanog Sporazuma.