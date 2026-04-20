SKISO Sinovi Bosne pobjednici Zlatne eurolige u sjedećoj odbojci

Ekipa SKISO Sinovi Bosne Lukavac osvojila je Zlatnu ligu sjedeće odbojke za muškarce “Golden Euroleague Men – Lukavac 2026”, koja je proteklih dana održana u Lukavcu, potvrdivši još jednom svoju dominaciju u ovom evropskom takmičenju.

Trodnevni završni turnir Zlatne eurolige okupio je vrhunske ekipe iz više evropskih zemalja, a publika je imala priliku uživati u kvalitetnim i neizvjesnim utakmicama, uz izuzetnu odličnu organizaciju, pravu sportsku atmosferu i fer-plej koji je obilježio cijeli turnir.

Nakon odigranih susreta, domaći tim je bez izgubljenog seta zasluženo stigao do titule pobjednika. Drugo mjesto pripalo je ekipi OKI Banja Luka – Beograd iz Srbije, dok je treće mjesto osvojila ekipa Neptunes de Nantes (Francuska), koja je bila bolja od WZSN Start Wroclaw. Peto mjesto zauzela je ekipa KSO Smeč (Srbija), savladavši Sitting Bucks Volleyball Club (Velika Britanija).

„Osjećaj je zaista veličanstven, mi smo živjeli za ove trenutke. Za trenutke u kojima ćemo uživati u pobjedi zajedno sa našim prijateljima, članovima porodica i našom publikom. I zaista mi je neizmjerno drago, što smo sebi i svom klubu priredili ovakvo zadovoljstvo, osvojili po drugi put Euroligu, a posebno zadovoljstvo čini i plasman u Ligu prvaka naredne godine“ rekao je Ermin Jusufović, kapite tima SKISO Sinovi Bosne Lukavac, a ujedno i najbolji igrač turnira.

Pored Jusufovića, koji je ponio priznanje za najkorisnijeg igrača turnira, individualne nagrade pripale su i njegovim saigračima Elvisu Šerifoviću za najboljeg primača i Hašimu Sinanoviću za najboljeg tehničara. Za najboljeg servera proglašen je Aleksandar Đurić iz ekipe OKI Banja Luka, Beograd, najbolji smečer bio je Robert Grell iz Start Wroclawa, dok su priznanja za najboljeg libera i najboljeg blokera osvojili Joly Mathieu i Fleuret Bastien iz ekipe Neptunes de Nantes.

Završnici turnira i ceremoniji proglašenja pobjednika prisustvovali su i brojni gosti i zvaničnici, među kojima ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić, predsjedavajući Gradskog vijeća Lukavca Midhat Sarajlić, te predsjednik Paravolley Europe Branko Mihorko.

Predsjednik SKISO Sinovi Bosne Lukavac Vehbija Tokić istakao je zadovoljstvo organizacijom turnira:

“Trodnevni turnir je organizovan na vrhunskom nivou, a nadamo se da ćemo dobiti povjerenje i za organizaciju ovakvih turnira i u narednom periodu . Hvala svima koji su učestvovali i na bilo koji način doprinijeli realizaciji”, kazao je Tokić.