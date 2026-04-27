Servisne informacije: Rođene tek četiri bebe

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Grada Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 98 pregleda i 2 terenske intervencije, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, tri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

KOMUNALNO – Odvoz smeća se odvija po već utvrđenom rasporedu.

Trenutna temperatura u Srebreniku 7 stepeni Celzijusa. Danas u naš grad očekuje topao aprilski dan. Jutarnja temperatura brzo će porasti do ugodnih 20 stepeni. Nebo će biti pretežno vedro, a vjetar slab do umjeren sa istoka i sjeveroistoka, bez značajnijih udara. Ne očekuje se kiša, pa je dan idealan za boravak vani.