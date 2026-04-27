Hladni talas prijeti Balkanu

Rijedak prodor arktičke zračne mase krajem aprila mogao bi donijeti osjetan pad temperatura u istočnu i jugoistočnu Evropu, uz povećan rizik od mraza koji bi mogao nanijeti štetu voćnjacima i vinogradima, objavio je Severe Weather Europe.

Prema najavama, temperature bi u pojedinim područjima mogle biti niže za 10 do 15 stepeni u odnosu na uobičajene vrijednosti za ovo doba godine. Posebno osjetljiva mogla bi biti područja Balkana, centralne i istočne Evrope, kao i Turske.

Najveći problem predstavlja činjenica da je april u mnogim krajevima bio topao, zbog čega je vegetacija ranije krenula. Voćke i vinogradi već su u osjetljivim fazama razvoja, pa bi jutarnji mraz mogao izazvati značajne štete.

Hladni talas povezan je s promjenom atmosferskih obrazaca iznad sjevernog Atlantika i Grenlanda, odakle se hladan zrak spušta prema Evropi. Severe Weather navodi da bi se ovakav obrazac mogao zadržati do kraja aprila i početka maja.

Osim mraza, u višim predjelima Rumunije i dijelovima Turske moguće su i neuobičajene snježne padavine za ovo doba godine. Posebno se ističe centralna Turska, gdje bi početkom maja lokalno moglo pasti i više od 30 centimetara snijega.

U područjima gdje noći budu vedre i mirne, jutarnje temperature mogle bi se spustiti i ispod minus pet stepeni, što bi za poljoprivrednike moglo predstavljati ozbiljan problem. Prema prognozama Severe Weather Europe, ovakav prodor hladnog zraka početkom maja smatra se rijetkim i potencijalno vrlo štetnim za Balkan i područje Crnog mora.