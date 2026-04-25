Danas je uspješno završeno asfaltiranje puta u naselju Bogdanovići, projekt koji ima poseban značaj za mještane ovog kraja.

Realizacija je finansirana uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglih lica, kao i iz Budžeta Grada Srebrenika.

– “Ovaj putni pravac značajno će olakšati svakodnevni život našim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti koji žive u Bogdanovićima, ali i svima koji dolaze i obilaze pravoslavno groblje, čuvajući porodične veze i tradiciju. Posebno je važno što je sada omogućen sigurniji i lakši pristup, naročito za starije osobe.

Grad Srebrenik sve svoje građane gleda istim očima. Naš cilj je jasan, ravnomjerno razvijati svaku mjesnu zajednicu i unaprijediti kvalitet života, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Ovim projektom djelimično je riješen dugogodišnji problem ovog naselja i napravljen još jedan važan korak ka uređenijem i funkcionalnijem Srebreniku.

Hvala svima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.