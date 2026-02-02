Muslimani večeras obilježavaju Lejletu-l-berat: Noć oprosta i sudbine

Muslimani večeras obilježavaju jednu od četiri odabrane mubarek noći, Lejletul-berat. Petnaesta noć mjeseca ša'bana u islamskoj tradiciji obilježava se kao Lejletul-berat, poznata i kao noć oprosta i sudbine.

Lejletul-berat zauzima posebno mjesto u islamskom kalendaru kao jedna od četiri odabrane noći.

Ova odabrana noć u hadisima se spominje kao noć u kojoj Uzvišeni Allah određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku. U nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah dž.š. prašta ljudima grijehe.

U Kur'anu, ova noć spominje se u poglavlju Ad-Duhan (Dim) u kojoj Allah dž.š. kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj Bog određuje sve svoje odredbe.

Lejletul-berat znači oslobađanje, čišćenje. Prema islamskom vjerovanju, Allah dž.š. u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi.

Osmi mjesec po hidžretskom kalendaru, mjesec ša'ban, u tradiciji islama poznat je i po nazivu el-šehrul-mu'azam – veličanstveni mjesec.

Poslanik Muhammed ovaj mjesec provodio je u skrušenom ibadetu posta. To je mjesec u kojem se, po riječima Božijeg poslanika, podižu djela Gospodaru svih svjetova. Mjesec ša'ban je ujedno i “veliki vjesnik” skorog nastupa mubarek ramazana, mjeseca posta muslimana.

Lejletul-berat ima više imena: noć polovine ša'bana, noć oprosta, noć oslobođenja od grijeha i noć odluke. Po časnome hadisu, naziv ove noći je “Nisfuš-Ša‘ban”, što znači polovina mjeseca ša'bana.

Božiji poslanik Muhammed a.s. je rekao: “Kada nastupi 15. noć ša'bana, provedite je u nafili (dobrovoljnom namazu, molitvi), a dan koji slijedi, u postu.”