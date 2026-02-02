FBiH mijenja Zakon o radu: Kako to utiče na radnike i poslodavce

S obzirom na to da se broj zaposlenih u realnom sektoru bliži broju penzionera, postavlja se pitanje ko će puniti budžet? Istovremeno, radnici očekuju da ih poslodavci adekvatno plate za rad, a kako stvari stoje, ni dvije prosječne plate nisu dovoljne da zadovolje potrošačku korpu. Kakve promjene čekaju radnike i poslodavce nakon usvajanja Zakona o radu Federacije, koji predstavlja jednu od najznačajnijih reformi tržišta rada posljednjih godina.

Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH je Vladi dostavilo Prednacrt zakona o radu na kojem je rađeno nekoliko godina i čime je počela formalna procedura za ovu reformu. Nakon Vlade, zadnju riječ će dati Parlament, a predlagač zakona obrazlaže da žele unaprijediti položaj radnika i povećati pravnu sigurnost.

“Zakon se ne donosi da bi bio na štetu bilo koga, posebno ne poslodavaca koji su pokretačka snaga i motor našeg društva. Nikad ništa nećemo uraditi protiv njih, ali imamo obavezu da popravimo poslovni ambijent i prava radnika u privatnom sektoru”, poručuje Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike FBiH (NiP).

Da je zakon prijeko potreban, saglasni su svi partneri u ekonomsko-socijalnom dijalogu koji su uključeni u njegovu izradu. Sindikat pozdravlja fleksibilnije korištenje roditeljskog odsustva, prvi put su uvedene kaznene odredbe za diskriminaciju po osnovi trudnoće, spola i roditeljstva. Novina je ukidanje ograničenja trajanja godišnjeg odmora, navodi Federalna.

“Ključne su mnoge stvari – od plata, dodataka na platu, do godišnjih odmora, zaštite prava radnika, sindikalaca. Ima tu ogroman broj stvari i ovo je zakon koji će biti puno kvalitetniji nego ovaj na snazi”, ocjenjuje Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Poslodavcima je, također, izuzetno važno usvajanje ovog zakona jer žele nastaviti rast preduzeća i investicija. Međutim, imaju niz prijedloga za korekciju, a uradili su i analizu koštanja pauze u okviru radnog vremena.

“Jasno mi je da je bilo jako puno poslodavaca koji su zloupotrebljavali zakon pa su radnici dobijali ugovore mjesec po mjesec, što je velika neizvjesnost, ali zbog takvih pojedinačnih slučajeva ne treba dovesti cijelu privredu u neizvjesnost”, ističe Suad Ećo, predsjednik UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo.

“Nezadovoljni smo rješenjima određenih instituta u zakonu, prije svega, vrstama ugovora. Radimo i određene kalkulacije troškova tereta kojima će se poslodavci – umjesto da se rasterete – ponovo opteretiti. Nije problem izračunati prosječnu satnicu, puta plaćena pauza pa ćete vidjeti o kako ozbiljnim iznosima se radi”, kaže Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

Ugovor na neodređeno mora postati pravna praksa, izričit je ministar Delić, uz pojašnjenje kako će zakonom biti definirani novi alati za sezonske poslove, rad na daljinu i u periodu prirodnih nesreća.

“Kad je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, on će biti zadržan, ali će biti preciznije definisan kako ne bi došlo do zloupotreba da ljudi desetine godina rade i da nisu u mogućnosti da ikada steknu ugovor na neodređeno. Što se tiče pauze, to je nešto o čemu smo razgovarali, ali nismo postigli kompromis”, navodi Delić.

Poslodavci i ministar Delić saglasni kako privreda treba dodatna rasterećenja. Istovremeno struka poziva na pronalaženje rješenja koje svima pogoduje.

“Zakon je iskorak u odnosu na ono što je ranije bilo i trebamo biti svjesni da je Evropa dio svijeta gdje su radnička prava najzaštićenija. Promišljanja poslodavaca su opravdana u određenoj mjeri, ali uvijek imate dijalog i zato postoji ESV-a i medijatoska uloga Vlade jer mora se naći kompromis”, zaključuje Aziz Šunje, profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA.

Predstoji nastavak dijaloga i finalizacija procedura za modernizaciju tržišta rada, rasterećenje poslovnog sektora i unaprjeđenja položaja radnika.