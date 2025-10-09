Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
Na Gazprom pumpama plaćanje samo kešom

Na benzinskim pumpama Gazprom u Bosni i Hercegovini, ali i drugim državama, od srijede navečer plaćanje je moguće izvršiti samo kešom. Također na benzinskim pumpama već je vidljivo da u ponudi nedostaju proizvodi na koje su kupci navikli.

Razlog je u činjenici da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Sankcije koje su SAD uvele zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji na snazi su od jutros od šest sati.

“Kompanija NIS obavještava javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje”, saopćio je NIS. KLIX

