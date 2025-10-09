Četvrtak, 9 Oktobra, 2025
Danas sunčano vrijeme

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano vrijeme tokom cijelog dana sa vedrim nebom. Temperature će se kretati od 5°C ujutro do 17°C poslijepodne, uz blagi vjetar koji će jačati do popodnevnih sati. Večeras se očekuje povećanje naoblake sa mogućnošću slabih kišnih pljusaka nakon ponoći. Preporučuje se laganija jakna za jutarnje sate, dok će poslijepodne biti ugodno za kratke rukave. Nema aktivnih upozorenja za regiju Srebrenik.

U narednih 7 dana očekuje se postepeno hlađenje sa temperaturama koje će padati do 2°C do kraja sedmice. Subota će donijeti oblačno vrijeme sa umjerenim kišnim pljuskovima, dok će nedjelja i ponedjeljak biti suhi i vedri dani. Utorak će imati povećanu vlažnost sa mogućim slabim pljuskovima. Najbolji dan za izlet je nedjelja, 12. oktobra, zbog vedrog neba i suhog vremena. Nema upozorenja za narednih 7 dana.

