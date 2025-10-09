Prognoza do ponedjeljka: Očekuje se promjena vremena i porast temperatura do 25°C

Jutros u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta niske oblačnosti ili magle. U Hercegovini je vedro.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Bjelašnica -2; Drvar i Sokolac 2; Livno 3; Sanski Most 4; Bugojno, Prijedor i Srebrenica 5; Banja Luka, Bijeljina, Jajce i Tuzla 6; Doboj, Sarajevo i Zenica 7; Zvornik 9; Trebinje 10; Gradačac i Mostar 11°C.

Bioprognoza: Sa dodatnom stabilizacijom vremenskih prilika, biometeorološka prognoza je povoljna, izraženije u Hercegovini i na zapadu zemlje. U unutrašnjosti, probleme osjetljivim osobama prije podne može usloviti mjestimična pojava magle i nešto izraženija naoblaka, što će usporiti porast dnevnih temperatura. U toplijem dijelu dana ugodnije, sa sunčanim intervalima, stoga bi se i tegobe kod hroničnih bolesnika trebale umanjiti.

Danas u Bosni postepeno naoblačenje tokom dana. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Slaba kiša u Bosni će padati tokom noći na petak. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. U Sarajevu djelomično vedro prije podne. Naoblačenje u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

U petak, u Bosni prije podne pretežno oblačno vrijeme. Lokalno će pasti malo kiše u jutarnjim satima. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Novo naoblačenje sa sjevera u Bosni je u noći na subotu i lokalno će usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C, na jugu zemlje do 25°C.

U subotu, u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Rijetko će pasti malo kiše u jutarnjim satima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C.

U nedjelju, u Bosni više oblačnosti prije podne. Sunčanije u drugoj polovini dana. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C.

U ponedjeljak, u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje u večernjim satima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 23°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.