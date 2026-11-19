Carinici su u saradnji s Graničnom policijom BiH pregledali vozilo na izlazu iz zemlje i od dvije osobe privremeno oduzeli neprijavljenu gotovinu.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine detaljno je pregledano putničko motorno vozilo bosansko-hercegovačkih registraskih tablica u kojem su se nalazila četiri lica inicijala U..J., U.V., U.A. i U.N. koja nisu prijavila da sa sobom nose gotovinu veću od iznosa dozvoljenog za prelazak preko graničnog prelaza bez prijave carinskoj službi.

Kod lica sa inicijalima U.N. proneđeno je 22.600 eura i 4.000 KM, za koje lice nije imalo potrebnu dokumentaciju kojom se dokazje zakonski osnov za iznos iste iz BiH. Tom je licu privremeno oduzeto 12.600 evra i 4.000 KM, što je predstavljalo višak u odnosu na dozvoljenih 10.000 evra koliko se može iznijeti iz BiH bez obavezne prijave carinskoj službi.

Kod lica sa inicijalima U.J. pronađeno je 13.100 eura bez potrebne propisane dokumentacije za iznošenje gotovine izvan carinskog područja BiH, pa mu je privremeno oduzeto 3.100 eura, što je predstavljalo višak u odnosu na dozvoljenu količinu gotovine koja se može iznijeti van carinskog područja BiH bez prijave carinskoj službi.

Pomenutim licima gotovina je privremeno oduzeta, a carinska služba im je izdala potvrde o privremenom oduzimanju za učinjenje prekršaje, nakon čega je kontaktiran Republički devizni inspektorat Republike Srpske. Aktivnosti na terenu provedene su u saradnji sa službenicima Granične policije BiH.

Podsjećamo još jednom sve građane i putnike koji prenose gotovinu preko graničnih prelaza da su u skladu sa važećom legislativomobavezni da prijave carinskoj službi BiH gotovinu koju nose sa sobom, a koja prelazi iznos od 10.000 eura (protuvrijednosti u KM, ili nekoj drugoj valuti).