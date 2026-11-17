Povodom Međunarodnog dana studenata, koji se obilježava danas, 17. novembra/studenoga, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti upućuje iskrene čestitke svim studenticama i studentima, uz želje za uspjeh u obrazovanju, osobnom razvoju i ostvarivanju profesionalnih ciljeva.

– Ovaj dan je prilika da se podsjetimo na važnost visokog obrazovanja, ali i na ulogu mladih ljudi koji svojim znanjem, idejama, kreativnošću i angažmanom doprinose razvoju društva. Ulaganje u njihovo obrazovanje i stvaranje prilika za napredovanje jedan je od važnih preduvjeta razvoja zajednice – navodi se u saopćenju Ministarstva.

Povodom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana studenata, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti osiguralo je nagrade za 99 najboljih studenata s 15 visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, za što je izdvojeno ukupno 249.975 KM, odnosno po 2.525 KM za svakog nagrađenog studenta. Ministarstvo je pozvalo visokoškolske ustanove da upravo danas organiziraju svečanosti na kojima će svojim najboljim studentima uručiti priznanja „Studiosus ingeniosus Universitatis/Studiosa ingeniosa Universitatis“ za njihov trud, predanost i iznimne rezultate tokom studiranja.

Iz Ministarstva obavještavaju da će danas u 12 sati, u saradnji s Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine, u prostorijama Biblioteke, biti organiziran prigodan događaj na kojem će biti proglašeno i nagrađeno osam studenata koji su se posebno istaknuli korištenjem usluga univerzitetskih biblioteka. Dodaju da će ovom prilikom biti proglašeni i najuspješniji autori prvog Nagradnog konkursa za najbolji izvorni dramski tekst i najbolji izvorni tekst radio-drame, koji je ove godine raspisalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti. Nagrada će biti dodijeljena u kategoriji najboljeg izvornog dramskog teksta, te u kategoriji najboljeg izvornog teksta radio-drame, u iznosu od po 1.500 KM. Također, stručni žiri odlučio je dodijeliti i specijalnu nagradu u iznosu od 500 KM za dječju radio-dramu.

Ovim aktivnostima Ministarstvo nastoji istaknuti različite oblike studentskog uspjeha, od izvrsnosti u studiranju do predanosti čitanju, istraživanju i umjetničkom stvaralaštvu.

– Svim studenticama i studentima želimo sretan Međunarodni dan studenata, uz mnogo novih znanja, vrijednih iskustava i prilika da svojim idejama i sposobnostima oblikuju bolju budućnost – saopćeno je iz ovog ministarstva.