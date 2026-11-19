Tužilaštvo BiH uputilo je prema Sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičenu Jelenu Mičić*, policijsku službenicu Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA, rođenu 1988. godine u Sarajevu, državljanku Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Mjera pritvora predložena je iz razloga propisanih u članu 132. stav 1. tačke b), odnosno zbog opasnosti da bi osumnjičena boravkom na slobodi mogla uništiti, sakriti, izmjeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače. Osumnjičena se tereti da je kao službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine, prekoračila granice svojih službenih ovlaštenja, kako bi drugom pribavila korist ili nanijela štetu, čime je počinila krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona BiH.