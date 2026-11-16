Predsjedništvo BiH od danas u novom sastavu

Konstituirajuća sjednica Predsjedništva BiH biće održana danas u Sarajevu.

Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH su Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović.

Sjednica će početi u 16.00 sati, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Na Općim izborima održanim 4. oktobra 2026. Denis Bećirović osvojio je 222.484 glasa, Darijana Filipović osvojila je 120.701 glas, dok je Željka Cvijanović osvojila 319.705 glasova.

Bećirović i Cvijanović osvojili su drugi uzastopni četverogodišnji mandat, dok će Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH, u Predsjedništvu zamijeniti dosadašnjeg člana iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića.

Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH dužnost će obavljati u mandatnom periodu od 2026. do 2030. godine.

Predsjedništvo BiH, u skladu s Ustavom BiH, nadležno je za vođenje vanjske politike, imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika, predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama te druge poslove iz svoje ustavne nadležnosti.

(Vijesti.ba)