U Tuzli su održani Tuzlanski dani anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja – ARIL 2026, stručni simpozij koji je okupio brojne zdravstvene profesionalce iz oblasti anesteziologije, reanimatologije, intenzivne medicine i terapije bola. Organizatori skupa bili su Klinika za anestetiologiju i reanimatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Udruženje anesteziologa i reanimatologa Federacije Bosne i Hercegovine te Udruženje za terapiju bola u Bosni i Hercegovini, pod pokroviteljstvom Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

Tokom dvodnevnog simpozija razgovaralo se o savremenim pristupima liječenju akutnog i hroničnog bola, regionalnoj i multimodalnoj anesteziji, postoperativnom zbrinjavanju pacijenata, kao i novim terapijskim smjernicama i kliničkim preporukama. Poseban fokus bio je usmjeren na razmjena savremenih znanja i iskustava iz oblasti akutnog i hroničnog bola, multimodalne analgezije, regionalne anestezije te intervencijskog liječenja bola, uz naglašavanje sigurnosti pacijenta, te timskog i multidisciplinarnog pristupa pacijentu.

Simpozij je bio namijenjen specijalistima i specijalizantima anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, ali i ljekarima drugih specijalnosti, medicinskim sestrama i tehničarima te svim zdravstvenim profesionalcima uključenim u terapiju i liječenje bola.

Vršilac dužnosti načelnice Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla, prof. dr. med. sc. prim. Jasmina Smajić, istakla je značaj multidisciplinarnog pristupa pacijentima koji trpe bol.

„Pacijent koji ima bol, naročito hronični bol, zahtijeva sveobuhvatan i multidisciplinaran tretman, jer pacijent kojeg nešto boli ustvari je pacijent koji pati. Hronični bol se danas više ne posmatra samo kao simptom, nego kao hronični bolni sindrom, odnosno bolest. Upravo zato potrebno ga je posmatrati iz različitih aspekata i na taj način ga tretirati“, kazala je načelnica Smajić.

Predsjednik Udruženja za terapiju bola u Bosni i Hercegovini i specijalista anesteziologije i reumatologije dr. Ivan Keser naglasio je kako terapija bola u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dovoljno zastupljena, ali da UKC Tuzla preuzima značajnu ulogu u unaprjeđenju ove oblasti.

„Tema ovogodišnjeg simpozija bila je terapija bola. Mi iz Udruženja za terapiju bola Bosne i Hercegovine posebno smo zadovoljni zbog ove teme jer terapija bola u našoj zemlji još uvijek nije zastupljena u mjeri u kojoj bi trebala biti. Posebno raduje činjenica da inicijativa dolazi iz UKC Tuzla i Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, koji preuzimaju svojevrsno liderstvo u Bosni i Hercegovini. Drago mi je da terapija bola polako dobija mjesto koje zaslužuje, kako u UKC Tuzla, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini“, izjavio je Keser.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla nedavno je otvorena ambulanta za terapiju bola, što predstavlja značajan korak ka unapređenju zdravstvene zaštite pacijenata koji se suočavaju sa akutnim i hroničnim bolnim stanjima, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.