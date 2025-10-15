Na pojedinim dionicama smanjena vidljivost zbog magle

Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Savjetujemo oprezniju vožnju, uz poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Zbog radova na sanaciji klizišta na području Kobilje Glave (magistralna cesta Sarajevo-Vogošća) od 09 do 15 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polusatnih obustava u vremenu od 07:30 do 17 sati.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Konjic-Jablanica (Ostrožac), Klašnice-Banja Luka, Bileća-Trebinje (Žudojevići), Jablanica-Blidinje (Jablanica-Kosne Luke), Zenica-Doboj (Donja Vraca-Liješnica), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Mostar-Čitluk (na ulazu u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka i Gacko-Foča (u Sastavcima).

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), na mjestu spoja sa budućom petljom autoceste, saobraća se usporeno.

Danas će se izvoditi radovi na redovnom održavanju svjetlosne signalizacije na raskrsnicama, na magistralnim cestama na području Lukavca i Gračanice.

Počela je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), što povremeno može uvjetovati duža zadržavanja na graničnim prelazima. Ovoga jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).