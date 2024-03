Na proljeće kreće izgradnja još jedne dionice autoputa u FBiH

U sklopu ubrzanog investicijskog zamaha na izgradnji dionica autoceste na koridoru 5C ove godine svjedočit ćemo nizu procesa koji će u fokusu imati dio koridora južno od Mostara, a strateški cilj JP Autoceste Federacije BiH je da se ova dionica završi do kraja 2028. godine.

U ovom trenutku tender za izgradnju dionice Mostar jug – tunel Kvanj je pri kraju, a iz ovoga poduzeća izrazili su očekivanja kako bi na proljeće moglo uslijediti potpisivanje ugovora s izvođačem radova.

Time bi u ukupnom mozaiku koridora od Mostara do granice s Republikom Hrvatskom bio dodan još jedan važan segment, a kada se tomu doda činjenica da je već prije izgrađena dionica Buna – Počitelj, da se aktivno radi na dovršetku izgradnje i sanacije mosta Počitelj, kao i da se provode aktivnosti za gradnju prve dionice Jadransko-jonskog koridora, dolazi se do zaključka kako će Hercegovina biti pozicionirana u sami vrh kada govorimo o međunarodno značajnim prometnim pravcima.

Vršilac dužnosti direktora JP Autoceste FBiH Denis Lasić u izjavi za Večernji list potvrdio je kako je natječajna procedura za dionicu Mostar jug – tunel Kvanj u završnoj fazi te kako se već početkom proljeća može očekivati okončanje toga procesa, odnosno izbor izvođača.

Sama dionica imat će izniman značaj za područje Mostara, Hercegovine, ali i države u cjelini, a uz ostalo, omogućit će daljnje prometno uvezivanje u okruženju, kao i ojačavanje privredne situacije, poglavito kada govorimo o poslovnoj zajednici koja na brzu i učinkovitu prometnu povezanost gleda kao na ključ razvoja.

Sama dionica podržana je i kroz partnerski odnos evropskih institucija, pa je tako Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojila 60 miliona eura uz punu podršku brzoj provedbi projekta, a novac, i to u obliku bespovratnih sredstava, osigurala je i Evropska unija (oko 30,3 miliona eura).

Kada je u pitanju preporuka za izradu dodatnih studija koje će pružiti kvalitetnije odgovore na pojedine segmente projekta, kao što su okolišni i društveni utjecaji, ona, dodaju iz Autocesta, ne dovodi u pitanje dinamiku projekta.

Kada je riječ o samom položaju buduće dionice, objasnili su kako je Vlada FBiH u julu prošle godine još jednom razmatrala pitanje trase na ovom dijelu autoceste na koridoru 5C te ju je potvrdila.

Naglasili su kako je trasa u skladu s prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Autocesta na koridoru 5C”, koji je usvojen u Parlamentu FBiH i neće biti nikakvih korekcija.

Aktivno je i na ostatku koridoru prema granici s RH. U ovom se trenutku rješavaju određeni nedostaci koji su se pojavili na dijelu mosta Počitelj, najvećeg na koridoru, a usporedno s tim i izvođenje preostalih završnih radova.

Prema predviđenoj dinamici, ovi radovi trebali bi biti završeni za svega nekoliko mjeseci, a kompletan most do početka ljetne sezone, čime će BiH dobiti jedan od najimpozantnijih objekata koji svojim tehničkim karakteristikama spadaju u sami vrh cestogradnje na zahtjevnim geografskim područjima.

Time će ovaj dio BiH dobiti ključni infrastrukturni objekt koji će biti strateški važan kada govorimo o nastavku prometnog uvezivanja modernom autocestom prema Mostaru, a u tom kontekstu treba podsjetiti kako je most jedan od dvaju LOT-ova, dio većeg projekta koji uključuje dionicu od Počitelja pa do Zvirovića, odnosno do onoga dijela autoceste koji je već prije izgrađen.