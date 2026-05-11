Lišen slobode kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona

Po nalogu Posebnog odjela Vrhovnog suda FBIH, a pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, pripdanice SIPA-e su danas, na području Srednjobosnkog kantona, lišili slobode kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, Mehu Bradića.

Navedeno lice je lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. Krivičnog zakona FBIH, a koje je dokumentovano provedenim posebnim istražnim radnjama.

Na osnovu usmene Naredbe Posebnog odjela Vrhovnog suda FBIH, a pod nadzorom postupajuće tužiteljice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH u toku su pretresi lica, kao i službenih i privatnih prostorija koje navedeno lice koristi.