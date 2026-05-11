BH Meteo upozorava na nevrijeme u BiH: Olujni sistem zahvata ovo područje

U narednim satima u dijelovima sjeverozapadne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne očekuju se lokalno jači pljuskovi s grmljavinom uz mogućnost nepogoda, naveli su danas, 11. maja, na Facebook stranici BH Meteo.

Istakli su da je “toplo i sparno uz slab do umjeren, lokalno pojačan jugo koji sluti značajniju promjenu vremena tokom sutrašnjeg dana”.

“Nestabilnosti su već krenule (karta) i trenutno najorganizovaniji olujni sistem proteže se na pojasu između Prnjavora i Dervente te dio istočno od Srbca. Ovi sistemi kreću se dalje prema sjeveroistoku ka Posavini i Semberiji i lokalno mogu usloviti nevrijeme sa sitnim ledom, većom količinom padavina u kratko vrijeme i pojačanim vjetrom.

Nakon današnjih lokalnih pljuskova, sutrašnji dan donosi više padavina uz njihovu rasprostranjeniju pojavu. Osjetno i naglo zahlađenje u poslijepodnevnim satima praćeno jakim do prolazno olujnim sjevernim vjetrom. Na višim planinama nakratko snijeg”, poručili su.

Inače, prognozu za naredne dvije sedmice koju je objavio Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) možete pročitati OVDJE.