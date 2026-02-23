Nakon 144 godine rada, Rudnik mrkog uglja Zenica ulazi u proces zatvaranja. Dio imovine je predmet prodaje, ali pojavila se inicijativa da se segment kompleksa sačuva i pretvori u muzej rudarstva i industrije.
Rudnik, osnovan 1879. godine, bio je prvi rudnik mrkog uglja u Bosni i Hercegovini i snažno je utjecao na razvoj Zenice kao industrijskog centra.
Izgradnja pruge i razvoj željezare uslijedili su ubrzo nakon njegovog osnivanja, što je gradu donijelo hiljade radnih mjesta.
Inicijator ideje Afan Abazović smatra da bi očuvanje upravne zgrade, rudarskog tornja i drugih objekata moglo imati značajan turistički potencijal.
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović najavljuje spremnost Grada da kupi dio objekata i pretvori ih u prepoznatljiv simbol grada, kako bi buduće generacije znale kako je rudarstvo oblikovalo Zenicu, izvijestio je BHRT.
Zatvaranje ovog rudnika najavljeno je još prije dvije godine a razlog je, kako je tada rečeno – neisplativost.
Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, tada je rekao da je Rudnik Zenica trebao da ode u stečaj ili bude zatvoren prije nekoliko godina iz mnogih tehnoloških razloga.
– Vukao je EPBiH u minus, imao blizu 850 uposlenih radnika… Želimo spasiti EPBiH i zbrinuti rudare. Nijedan rudar neće ostati bez posla – rekao je tada Lakić.
IZVOR:BIZNISINFO.BA
Nakon 144 godine rada zatvara se najstariji rudnik uglja u BiH