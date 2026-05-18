Servisne informacije: Dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda na području Srebrenika

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojimja, na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Pričinjena je materijalna šteta na vozilima.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 100 pregleda i 2 terenske intervencije.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je sedam beba, pet djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Nema najavljenih prekida u isporuci vode iz gradskog vodovodnog sistema.

Komunalno – Odvoz smeća odvija se po već utvrđenom rasporedu.

Danas u Srebreniku očekuje nas pretežno sunčano i suho vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se oko 5°C, dok će poslijepodne dostići ugodnih 20°C. Obavezno uzmite u obzir aktivno upozorenje za regiju Tuzla, koje je na snazi od 11:00 do 15:00 sati, zbog lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, iako se u Srebreniku očekuje da će vrijeme ostati suho.

